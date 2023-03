Was macht einen Reifen für E-Autos besonders? – Expertenwissen von Falken Tyre

Niedriger Rollwiderstand bei gleichzeitig guter Nasshaftung, reduzierte Abrollgeräusche und eine ein Minimum an CO2-Emissionen – das sind die Anforderungen an den Reifen, der speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt worden ist. Eigenschaften, die auch für Verbrenner-Reifen wichtig sind. Doch was macht den Reifen für Elektrofahrzeuge so besonders? Welche Ziele haben die Ingenieure und Techniker bei der Entwicklung und welche Zielkonflikten stellen sie immer wieder vor Herausforderungen? Kann der moderne Reifen einen Beitrag für eine besser CO2-Bilanz leisten? Diesen und weiteren Fragen gehen die Falken-Experten im Rahmen der HUSS Conference Days 2023 nach. Die Onlineveranstaltung findet vom 1. bis zum 10. März 2023 statt. Am 8. März werden von 11 bis 12 Uhr Dr. Bernd Löwenhaupt (Managing Director bei der Sumitomo Rubber Europe), Jaap Leendertse (General Manager PCR/SUV Tyre Development) und Philipp Wolz (Product Planner bei der Falken Tyre Europe) ihr Expertenwissen im Rahmen der HUSS-Conference-Days 2023 teilen. Das digitale B2B-Wissens- und Networkingkonferenz kann kostenlos besucht werden. Unter folgendem Link kann die Anmeldung erfolgen: https://conference-days.converve.io/programm.html. cs