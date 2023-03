Kumho Tire übergibt E-Auto an Gewinner der Winterkampagne

Im Rahmen der Winterreifen-Sell-out-Kampagne 2022/2023 von Kumho Tire winkte dem Gewinner als Hauptpreis ein Jahresabonnement für einen Hyundai Kona Elektro, der in Kooperation mit dem Frankfurter E-Carsharing-Anbieter Mobileeee verlost wurde. Ende Februar wurde das Auto nun von Ralf Gutena, Director Sales & BDM EU, an den Gewinner übergeben, der sich jetzt weder um Versicherung, Wartung oder Servicekosten kümmern muss. Der Wagen ist mit dem Kumho-Ganzjahresprofil Solus 4S HA32 in der Größe 215/55 R17 98W bereift. Die Frühjahrskampagne startet jetzt. Dem Gewinner winkt ein 400-teiliges Motorsportbausteinset. cs