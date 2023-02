ADX.01-Rad von Alutec jetzt für den Hyundai Ioniq 6 freigegeben

Mit neuer Anwendung erweitert Alutec das Produktportfolio für Elektrofahrzeuge. Das ADX.01-Rad ist ab sofort mit dem vollelektrischen Hyundai Ioniq 6 kombinierbar. Zugelassen ist es in 7,5×18 Zoll und einer Einpresstiefe von 50 und in 8,5×20 Zoll mit einer Einpresstiefe. Es ist in den Farben Diamant-schwarz und Metallic-Bronze frontpoliert erhältlich. cs