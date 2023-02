Jock übernimmt Wittich-Vertrieb im Norden – Schmieder im Ruhestand

Sebastian Jock (38) ist neuer Vertriebsleiter Nord bei dem Fahrzeugteilegroßhandel Fritz Wittich GmbH. Er hat damit Nachfolger von Wilfried Schmieder angetreten, der nach über 20 Jahren in Diensten des Unternehmens Ende Januar in den Ruhestand verabschiedet wurde. Nachdem Jock im Anschluss an seine Ausbildung zunächst anderswo Erfahrungen im Fahrzeugteilefachhandel und im Außendienst sammelte, gehört er seit 2011 zum Wittich-Team, wo er im Fahrzeugteileeinkauf startete und ab 2016 eine neue Filiale des Anbieters in Petershagen aufbaute. In seinen neuen Aufgabenbereich als Vertriebsleiters Nord mit Zuständigkeit für die Wittich-Filialen Bielefeld, Münster, Coesfeld, Osnabrück und Petershagen – nach Unternehmensangaben betreuen 14 Außendienstler in den Regionen Münsterland und Ostwestfalen mehr als 3.000 Werkstätten und Fachhändler – ist er demnach Zug um Zug hineingewachsen. Zumal er seinem Vorgänger doch schon seit gut zwei Jahren regelmäßig „über die Schulter schauen“ konnte. Der 65-jährige Schmieder wurde im Rahmen der Vertriebstagung Anfang Februar vom ganzen Team verabschiedet. „Wilfried Schmieder hat unser Haus durch seine verbindliche Art des Umgangs mit Kunden und Kollegen nachhaltig positiv geprägt“, dankte ihm Geschäftsführer Thorsten Rahn auch im Namen der Familie Wittich für seinen langjährigen Einsatz. cm