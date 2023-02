Prometeon führt neuen Pirelli H02 Pro Trailer in 19,5 Zoll ein

Die Serie 02 von Pirelli erhält Zuwachs: Die Reifenserie des neuen H02 Pro Trailer – für den Einsatz auf ein- oder mehrachsigen Sattelaufliegern für große Nutzlasten und Volumina entwickelt – eigne sich „ideal für den Fernverkehr“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Prometeon Tyre Deutschland. Der neue Reifen löst den bisherigen ST:01 Neverending Super Single ab und ist bereits in ganz Europa und in der Türkei in den Größen 435/50 R19,5 und 445/45 R19,5 erhältlich.

