Umsätze und Gewinne auf Rekordniveau – Yokohama Rubber legt Jahresbericht vor

Offenbar unbeeindruckt von „mehreren Störfaktoren“ der Weltwirtschaft hat Yokohama Rubber im zurückliegenden Geschäftsjahr Umsätze und Betriebsgewinne auf Rekordniveau erzielt. Wie der japanische Hersteller dazu mitteilt, stiegen die Umsätze auf 860 Milliarden Yen (sechs Milliarden Euro) und der Betriebsgewinn auf 70 Milliarden Yen (488 Millionen Euro). Da der Betriebsgewinn mit plus 12,8 Prozent geringer anwuchs als der Umsatz mit plus 28,3 Prozent, verringerte sich die Umsatzrendite für das Geschäftsjahr leicht um 1,2 Prozentpunkte auf jetzt 8,1 Prozent. In diesen Zahlen spiegele sich dem Hersteller zufolge auch eine „erfolgreiche Sommerkampagne“ zur Steigerung der Advan-Reifenabsätze sowie ein „kräftiges Geschäft“ mit Landwirtschafts- und anderen Off-Highway-Reifen wider. Folglich blickt die Sparte Off-Highway Tires ebenfalls auf Rekordkennzahlen und eine Umsatzrendite von 14,2 Prozent (Vorjahr: 13,7 Prozent) zurück. Unterdessen erwartet Yokohama Rubber für das laufende Geschäftsjahr einmal mehr Rekordkennzahlen bei Umsätze und Erträgen. ab

