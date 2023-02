Kitzbühler Alpenrallye stellt sich neu auf

Seit Jahrzehnten ist die Kitzbüheler Alpenrallye ein Fixtermin im Oldtimer-Rallye-Kalender. In diesem Jahr wird sie vom 24. bis 27. Mai stattfinden. Und zwar mit der neuen Wertungsklasse „Exeptional Cars“. Diese bietet Besitzern von besonders exotischen sowie jungen Fahrzeugen eine Rallye Teilnahme in einer separaten Gruppe. Um der Rallye neues Leben einzuhauchen, werde Teilnehmern unter 30 Jahren eine Ermäßigung von 400 Euro auf das Nenngeld gewährt, heißt es von den Veranstaltern. Dadurch werde die Attraktivität der Veranstaltung gesteigert und der jüngeren Generation der Einstieg in die Faszination Alpenrallye erleichtert. Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.anmeldung.alpenrallye.at. cs