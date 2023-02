Reifen Straub und Linglong mit 100 Gästen beim Topspiel des VfL Wolfsburg

Am vorvergangenen Spieltag der Fußballbundesliga hatte der VfL Wolfsburg nicht nur den FC Bayern München zu Gast. Auch rund 100 Gäste von Reifen Straub sowie dem Hersteller Linglong, der seit 2014 Sponsor des Bundesligisten ist und in Reifen Straub außerdem seit 2022 seinen exklusiven Vertriebspartner für den DACH-Markt gefunden hat, waren der Einladung gefolgt, um sich das Spiel live vor Ort anzuschauen. Die Sky-Lounge in der Volkswagen Arena bot dabei nicht nur einen optimalen Blick über das Spielgeschehen, sondern auch noch – zuvor wie danach – „die exzellente Gelegenheit zum intensiven Austausch mit den europäischen Linglong-Managern einerseits und der Straub-Geschäftsleitung andererseits“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Selbst Linglongs Chairman und CEO Feng Wang nutzte die Gelegenheit zum Austausch mit seinen Kunden in Deutschland. „Wir als Importeur für DACH wollen gemeinsam mit Linglong die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit schaffen. Dabei stehen die qualifizierten Fachleute in den Betrieben – Händler, Autohäuser und Werkstätten gleichermaßen – im Fokus aller unserer jetzigen und geplanten künftigen Aktivitäten“, unterstrich Eugen Straub. ab