TW Automotive Germany feiert millionstes Komplettrad

TW Automotive Germany ist ein Komplettradhersteller. Neben dem deutschen Werk in Pilsting sind drei Werke in Mexiko und ein Werk in den USA für große Premium-Autohersteller in Betrieb. Die Produktionsstätte in Bayern wurde vor einem Jahr in Betrieb genommen. Von hier aus gehen die Räder „Just in Sequence“ ans Band von BMW in Digolfing.

Der Autohersteller produziert hier in zwei Montagehallen und TW Automotive Germany montiert die Räder für den 5er, 6er, 7er, 8er und 120. Nach nur einem Jahr in der Produktion feierte das Unternehmen jetzt einen Meilenstein. Am 18. Januar um 19.25:09 Uhr wurde das millionste Rad ausgeliefert. Carlos Llonis, CEO von TW Automotive ist stolz auf dieses Jubiläum: „Es war eine Herausforderung, ein neues Projekt in einem neuen Land in der zentralen Produktionsstätte des Kunden zu starten. Es war eine große Leistung eines starken Teams mit Talent, Leidenschaft und Erfahrung aus anderen Werken.“ cs