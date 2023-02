Magna Tyres baut Position als „weltgrößter Anbieter“ im Tier-2-Segment“ aus

Magna Tyres Group hat einen der größten Reifenhändler Südafrikas übernommen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sei das Unternehmen Tirepoint mit Hauptsitz in Johannesburg insbesondere bei OTR-Reifen eine Instanz auf seinem Heimatmarkt. In Summe betreibt das jetzt von der niederländischen Magna-Tyres-Gruppe übernommene, 2014 gegründete Handelsunternehmen drei Standorte in Südafrika; Tirepoint arbeitet als industrieunabhängiger Multimarkenanbieter. Durch diese Akquisition, zu der Finanzdetails nicht genannt werden, könne Magna Tyres seine Position als „weltgrößter Anbieter von OTR-Reifen aus dem Tier-2-Marktsegment“ ausbauen.

