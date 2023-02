Borbet-Gelände in Solingen weckt Interesse bei anderen Unternehmen

Ende März soll es konkrete Pläne geben, wie das Gelände von Borbet an der Weyerstraße in Solingen vermarktet werden soll. Nach Unternehmensangaben umfasst das am 31. Dezember 2022 geschlossene Produktionsgelände insgesamt 82.000 Quadratmeter. Zurzeit werden die Sachanlagen des Räderherstellers verwertet. Genau heißt das: Es werden die hier produzierten Räder, Aluminium sowie Lacke und Farben verkauft.

