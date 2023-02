Ceat auch in Europa „in einer guten Position zu profitieren“

Nachdem Ceat den Start in Europa vollzogen und dazu – in Deutschland etwa 2021 – auch mit dem Aufbau eigener Vor-Ort-Strukturen begonnen hat, soll voraussichtlich noch im laufenden Jahr der Schritt in Richtung USA folgen. Wie dazu Kumar Subbiah, beim indischen Hersteller als Chief Financial Officer für Finanzen zuständig, gegenüber der in Indien erscheinenden The Economic Times betonte, werde dementsprechend wohl auch der Exportanteil von derzeit 20 Prozent weiter steigen. Dabei schätze der Manager den europäischen Markt zwar derzeit als insgesamt schwach ein. Eine Marke wie Ceat könne aber von der rezessiven Phase profitieren, da sich Verbraucher vielfach Produkten aus dem mittleren Segment zuwendeten, wo auch Ceat verortet sei. Außerdem sei „die Welt auf der Suche nach Alternativen zu China“, diesbezüglich seien Hersteller aus Indien, insbesondere Ceat, „in einer guten Position zu profitieren“, so Subbiah weiter. Gleichzeitig gebe es angesichts des Ukraine-Kriegs und der hohen Energiekosten in Europa aber auch einige Unsicherheiten, was die zukünftige Entwicklung des Marktes in Europa betrifft. ab