Point S plant auch in Frankreich und Deutschland organisatorisches Wachstum

Dass die internationale Point-S-Organisation seit Jahren kontinuierlich wächst, ist hinlänglich bekannt; erst jüngst hat Point S Development in Brasilien die ersten Partnerbetriebe als Pilot-Standorte unter dem blau-weißen Logo eröffnet. Weltweit sind es – Stand heute – bereits rund 5.900 POS in 50 Ländern. Diese Woche nun hat Christophe Rollet, Generaldirektor von Point S France und damit 50-Prozent-Partner von Point S Deutschland als Gesellschafter von Point S Development, anlässlich einer Jahrespressekonferenz erklärt, dass er auch in seinem Kernmarkt weitere große Wachstumsziele anvisiere. Rollet zufolge zählte Point S zum Jahreswechsel mit 640 Standorten zu den größten Organisationen des französischen Aftermarktes. Das Ziel für 2023: Es sollen 700 Standorte werden. Auch Point S Deutschland plant für das laufende Jahr mit einem organisatorischen Wachstum. Wie Geschäftsführer Alfred Wolff dazu erklärte, soll die Kooperation 2023 von aktuell 488 auf dann 500 Standorte anwachsen. ab