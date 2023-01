Bridgestone trägt Veränderungen im Fahrzeugmarkt Rechnung – Neue SUV-/CUV-Reifengrößen

Die besondere Relevanz von SUV-Reifen lasse sich Bridgestone zufolge leicht mit einem Blick in die Statistik der beliebtesten Reifendimensionen erklären. Danach machten SUV-Reifen unter den Top Ten der am meisten nachgefragten Pkw-Reifendimensionen immerhin schon rund 40 Prozent aus. „Aus diesem Grund legt Bridgestone mit seinem breiten Angebot im Ersatzmarktgeschäft einen großen Fokus auf diese Bereiche“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Es sei daher klar: Der SUV-Trend und gleichfalls der Trend zu Crossover-Modellen ist für Hersteller wie Bridgestone „längst Marktrealität“. Entsprechenden Veränderungen im Fahrzeugmarkt trage man mit der „umfassenden Erweiterung unseres umfassenden Produktportfolios“ Rechnung; es geht um etliche neue Dimensionen, die der Hersteller ins Sortiment aufnimmt.

