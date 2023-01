Kenda führt im Sommer neuen Allseason-SUV-Reifen KR609 ein

Kenda kündigt nun für diesen Sommer die Einführung seines neuen SUV-Reifens für den ganzjährigen Einsatz an, den der Hersteller ursprünglich bereits 2022 gezeigt hatte. Wie es dazu vonseiten der in Deutschland ansässigen Europagesellschaft heißt, soll der neue Kenda KR609 Kenetica 4S SUV genannte Reifen, den Besucher der Autopromotec im vergangenen Herbst am Kenda-Stand in Bologna bereits sehen konnten, „erst Mitte dieses Jahres zur Verfügung stehen“, er könne also derzeit noch nicht geliefert werden, so Sabrina Kühl, Key Account Manager Europe Automotive Tires. Geplant sei derzeit ein Line-up mit 20 Dimensionen zwischen 16 und 19 Zoll. Der neue Allseason-SUV-Reifen sei dabei im Kenda European Technical Center in Deutschland entwickelt worden und soll mit seinem ausgewogenen Leistungsspektrum die Erwartungen von SUV-Fahrern in Mitteleuropa erfüllen. arno.borchers@reifenpresse.de