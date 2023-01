ML Reifen hat mittlerweile 400 verschiede Ascenso-Artikel im Sortiment

Ende 2020 hat die ML Reifen GmbH, Großhandel für Nutzfahrzeugreifen aus Wallenhorst bei Osnabrück, mit dem Vertrieb der damals neuen Reifenmarke Ascenso begonnen. Die durch MTPL (Mahansaria Tyres Pvt. Ltd.) in Indien produzierten Reifen sind zum aktuellen Stand in über 40 verschiedenen Profilen für die Anwendungsbereiche Landwirtschaft, Industrie und Baustelle bereits heute oder in Kürze verfügbar. Das ergibt in Summe über 400 verschiedene Reifen, aus denen der Kunde wählen kann.

