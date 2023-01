READY2WIN 2023 – Noch größer, noch mehr Vorteile für Michelin Reifenpartner

Michelin Ready2Win – die Kombination von Kundengewinnspiel und Cashback-Aktion – geht ab 23. Januar 2023 und bis Jahresende in die zweite Runde. Dieses Jahr erweitert um ein noch größeres Sortiment an MICHELIN Premiumreifen für 4- und erstmals 2-Rad, noch attraktivere Gewinnmöglichkeiten für Reifenkäufer und noch mehr Vorteile für jeden Reifenhändler.

DER REIFENHANDEL IM MITTELPUNKT

Im Fokus der Aktion stehen auch 2023 die Michelin Reifenpartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz – denn Ready2Win ist darauf ausgelegt, dass der Handel, einfach und ohne Aufwand, profitiert. Zusätzlich hilft die Verkaufsaktion dabei, sowohl die Loyalität bestehender Kunden zu stärken, als auch Mehrverkäufe dank Kundenneugewinnen zu erzielen. So erhalten Reifenkäufer die Cashback-Auszahlung von Michelin in Höhe von bis zu 60 Euro1 nur beim erneuten Einkauf mit einem Warenwert ab 80 Euro2 beim gleichen Händler. 2023 können darüber hinaus auch Geschäftskunden mit einem Fuhrpark von bis zu fünf Fahrzeugen alle Vorteile von Ready2Win sichern.

MILLIONEN-GEWINNSPIEL ALS STARKER ZUSATZREIBER

Vom Wohnmobil über die Verlosung von Autos bis zum E-Bike – Michelin Reifenkäufer haben dieses Jahr bei Ready2Win die Gewinnchance auf Preise im Gesamtwert von 1.800.000 Euro3.

GROSSE PARTY-VERLOSUNG FÜR DEN HANDEL5

Unter allen Reifenhändlern, die 2023 an der Ready2Win Sell-Out-Kampagne teilnehmen, verlost Michelin 100 x 2.000 Euro für ein Teamevent4.

READY2WIN 2023 AUF EINEN BLICK

Einfache Handels-Teilnahme

Umfangreicher Michelin Marketingsupport inklusive

Aktionszeitraum bis 31.12.2023

Für dauerhafte Handelspräsenz und anhaltende Kaufimpulse

360° Michelin Werbepower

Für ganzjährig hohe Aufmerksamkeit

Kein Aufwand für Sie

Die vollständige Abwicklung übernimmt Michelin

Neue Kundengruppen

Ergänzt um mehr MICHELIN Premium-Reifen – PKW und LLKW bis 23 Zoll sowie neu:

Motorrad, Roller und Fahrrad

Mehr Umsatz für Ihr Geschäft

Mehr Verkäufe, volle Marge, viele zufriedene Kunden und attraktive Cross- und Upselling-Potentiale

Registrierung, vollständige Teilnahmebedingungen und weitere Informationen unter: promotion.michelin.de/handel

1 Alternativ besteht die Möglichkeit einmalig bis zu 120 € Cashback zu erhalten. Hierzu erhöht sich der Mindesteinkaufswert beim gleichen Händler jedoch auf 160 €.

2 Ausgenommen Gutscheine und Wettbewerbsreifen.

3 Für die Schweiz gelten die gleichen Zahlen, nur mit der Währung Schweizer Franken/CHF; für Österreich gelten die gleichen Angaben wie für Deutschland.

4 Berücksichtigt werden Teamevents, die im Zeitraum vom 23.01.2023 bis zum 31.03.2024 stattgefunden haben. Es können nur dann dem Händler Glückscodes für verkaufte MICHELIN Aktionsreifen erstellt werden, wenn sich der Endkunde vollständig registriert und seine Rechnung auf der Aktionsseite hochlädt. Der Händler stellt sicher, dass die Registrierung seiner Kunden stets freiwillig erfolgt und die Anforderungen der DSGVO gewahrt werden.

5 Vom 23.01.2023 bis zum 31.12.2023 MICHELIN Aktionsreifen (PKW und LLKW bis 23 Zoll, Motorrad, Roller oder Fahrrad) verkaufen – ausgeschlossen sind Erstausrüstungsreifen, Oldtimer- und Rennreifen. Für jeden von einem Endkunden im Rahmen von Ready2Win registrierten MICHELIN Aktionsreifen erhält der Händler einen Glückscode. Berücksichtigt werden Teamevents, die im Zeitraum vom 23.01.2023 bis zum 31.03.2024 stattgefunden haben. Es können nur dann dem Händler Glückscodes für verkaufte MICHELIN Aktionsreifen erstellt werden, wenn sich der Endkunde vollständig registriert und seine Rechnung auf der Aktionsseite hochlädt. Der Händler stellt sicher, dass die Registrierung seiner Kunden stets freiwillig erfolgt und die Anforderungen der DSGVO gewahrt werden.