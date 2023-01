Superior-Übernahme: Robert Mantse von M2 Capital will nicht aufgeben

Im November und Dezember 2022 veröffentlichte M2 Capital Partners (UK) Limited jeweils eine Mitteilung. In ihnen kündigte das in London ansässige Private-Equity-Unternehmen an, den Räderhersteller Superior Industries International übernehmen zu wollen. Mehr ist offenbar bisher nicht passiert. Wie Superior Industries auf seiner Webseite schreibt, seien ungeachtet der bisherigen Ankündigungen zum 6. Januar noch nicht die notwendigen Unterlagen eingereicht worden, um ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Auch habe der Räderhersteller keine Gespräche mit M2 Capital über das Übernahmeangebot geführt. Die NEUE REIFENZEITUNG hat sich mit dem Chairman von M2 Capital, Robert Mantse, über seine Ambitionen unterhalten, den Räderhersteller übernehmen zu wollen.

