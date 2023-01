Neuer Firestone Firehawk Sport bietet sportlichen Fahrern „zahlreiche Vorteile“

Der Firehawk Sport ist der neue Hochleistungssommerreifen von Firestone, der das Sortiment neben dem etablierten Touringreifen – dem Firestone Roadhawk – um ein neues Sportprofil ergänzt. Der neue Firehawk Sport richte sich an Fahrer, „die am Steuer zu jeder Zeit auf Souveränität und Kontrolle setzen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Der neue Reifen biete „ein präzises Lenkverhalten, hervorragenden Grip auf nasser Straße und ein überzeugendes Bremsverhalten auf trockener Fahrbahn“, verspricht Bridgestone, dessen Marke Firestone ist.

