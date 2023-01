Lager für 10.000 Reifen mit AR-Racking-Lösungen eingerichtet

Der spanische Teilehändler Recambios Frain hat in seinem 7.000 Quadratmeter großen neuen Lager in Lugo im äußersten Nordwesten der Iberischen Halbinsel entsprechende Kapazitäten auch für Reifen geschaffen. Demnach sollen dort nun mehr als 10.000 Reifen gelagert werden können dank der Verwendung einerseits von konventionellen Palettenregalen für großformatigere Profile und Zubehör sowie andererseits von Schmalgangregalen, in denen die Reifen direkt auf der Struktur Platz finden. Lieferant beider Lösungen ist der in Rüdesheim ansässige Anbieter AR Racking. Nach dessen Angaben seien die Regale so konzipiert, dass sie sowohl die Palettenlagerung als auch Kommissioniervorgänge ermöglichten und in ihrer Kombination dem Kunden Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Volumina sowie den direkten Zugriff auf die Waren böten. „Die konventionellen Palettenregalsysteme von AR Racking sind Lösungen, die sich an alle Arten von Produkten, Räumen und Lagerprozessen anpassen lassen“, erklärt dazu Ricardo García, Vertriebsbeauftragter bei AR Racking. cm

