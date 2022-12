Frohes Fest und guten Rutsch – Feiertagsruhe bei der NEUE REIFENZEITUNG

Das Team der NEUE REIFENZEITUNG verabschiedet sich heute in die Feiertagsruhe und wünscht ihren Lesern, Kunden und Branchenmitstreitern nach für alle nicht einfachen zwölf Monaten besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Gleichzeitig bedanken wir uns für Ihr Vertrauen und Ihre Treue, was uns jeden Tag aufs Neue motiviert und dafür sorgt, dass wir tagtäglich mit viel Freude in der Welt der Reifen und Räder für Sie unterwegs sind – auch wenn unsere Redaktion „zwischen den Jahren“ nun nicht durchgehend besetzt sein wird. Aber gleich am 2. Januar sind wir dann in voller Mannschaftsstärke wieder für Sie da. Ab dann versenden wir auch wieder unseren kostenlosen täglichen Newsletter mit den neuesten Nachrichten rund um unser aller Branche. Lassen Sie es sich bis dahin gut gehen bei ein paar geruhsamen Tagen im Kreise der Familie. Bis nächstes Jahr. christian.marx@reifenpresse.de