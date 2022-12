Übernahme: Gewe Reifengroßhandel wird Gewe Reifen‐ und Rädergroßhandel

Die Gewe Reifengroßhandel GmbH wird ab 1. Januar 2023 als Gewe Reifen‐ und Rädergroßhandel GmbH am Markt auftreten. Trotz der dann vollzogenen Übernahme des Kaiserslauterer Reifengroßhandels durch die Pneuhage-Gruppe sollen nur geringfügige Anpassungen in der Firmierung und im Logo des Kaiserslauterer Traditionsunternehmens stattfinden, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Auch darüber hinaus soll vieles beim Alten bleiben, wenn auch natürlich nicht alles.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN