Erste Projekte in Pirellis DSC bereits angeschoben

Anfang Dezember hat Pirelli sein sogenanntes Digital Solutions Center (DSC) am Standort Bari/Italien präsentiert. Laut dem Reifenhersteller ist es das erste Entwicklungszentrum, das sich voll auf ganz auf digitale Innovationen konzentriert. Es wurde demnach mit dem Ziel gegründet, intern die Fähigkeiten in den für Pirelli strategisch wichtigsten Bereichen weiter auszubauen. Nach der im Mai erfolgen Ankündigung, eine solche Einrichtung schaffen zu wollen, ist das DSC mittlerweile in Betrieb mit zunächst zehn Mitarbeitern dort. Bis 2025 die Zahl der Beschäftigten vor Ort allerdings auf wenigstens 50 wachsen. Erste Projekte rund um die Entwicklung von Software und Algorithmen für fortschrittlichste Prozesse rund um die Planung, Herstellung und Vermarktung der Reifen des Konzerns auf der ganzen Welt sollen bereits laufen in Bari. cm