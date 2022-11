Spende: Pneuhage-Gruppe rüstet Feuerwehr im Ahrtal mit Unimogreifen aus

Auch wenn die tödliche Sturzflut im Ahrtal beinahe anderthalb Jahre her ist, der Hilfsbedarf beim Wiederaufbau ist ungebrochen. Nun hat die Pneuhage-Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr in Dernau mittels einer Reifenspende ermöglicht, ihren Unimog in Betrieb zu halten. Die Kassen der Gemeinden im Ahrtal seien vielfach leer, sodass manche notwendige Anschaffung hintangestellt werde, heißt es dazu aus Karlsruhe von Pneuhage. Schon während der akuten Lage im Ahrtal im vorvergangenen Sommer waren Teams aus der Unternehmensgruppe mehrere Wochen lang vor Ort helfend unterwegs. „Wir freuen uns, dass sich durch die Kontakte innerhalb der Feuerwehrleute hierher in den Raum Karlsruhe die Gelegenheit ergeben hat, unsere Hilfe wirklich ‚nachhaltig‘ zu gestalten und das Einsatzfahrzeug mobil zu halten. So können wir die enorm hohe Leistung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Krisengebiet wertschätzen“, so Pneuhage abschließend. ab