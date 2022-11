Apollo Tyres kann Margen „trotz Gegenwind“ weiter steigern

Apollo Tyres konnte in den ersten beiden Quartalen des seit April laufenden Geschäftsjahres sowohl Umsätze als auch Gewinne mitunter deutlich steigern. „Wir haben unsere Entschlossenheit zu profitablem Wachstum trotz des Gegenwinds fortgesetzt. Unsere Maßnahmen zur Kostenkontrolle und rechtzeitige Preismaßnahmen haben dazu beigetragen, unsere Rentabilität in einem Quartal zu erhalten, in dem die Rohstoffpreise ihren Höchststand erreichten“, erklärte dazu Onkar S. Kanwar, Chairman des indischen Reifenherstellers. Dabei konnte Apollo Tyres sogar seine Umsatzrenditen noch einmal steigern: Nach 4,6 Prozent im Vorjahreszeitraum konnte der Hersteller in der Region Europa jetzt beispielsweise 5,3 Prozent verdienen. arno.borchers@reifenpresse.de

