Reifen Stiebling stellt erstmals auf Essen Motor Show aus – „Reifenwechsel bei Dir“

Nachdem Reifen Stiebling das Konzept der mobilen Montage von Pkw-, LLkw- und Motorradreifen vor rund drei Jahren bei sich eingeführt hat, zieht der Herner Filialist und Team-Partner ein positives Zwischenfazit. „Über 4.000 Fahrzeuge, insbesondere für gewerbliche Firmenfuhrparks, haben wir alleine in diesem Jahr bereits mobil umgerüstet“, betont dazu Geschäftsführer Alexander Stiebling. Nun will der Händler die nächste Entwicklungsstufe seines „Erfolgsmodells ‚Reifenwechsel bei Dir‘“ zünden und plant erstmals überhaupt in seiner Firmengeschichte einen Auftritt als Aussteller auf der Essen Motor Show (EMS), die vom 3. bis zum 11. Dezember (2. Dezember ist Preview Day) in Essen stattfindet.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN