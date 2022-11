BRV veranstaltet wieder Lehrgang „Kfz-Serviceberater im Reifenfachhandel“

Vom 17. bis zum 27. Januar 2023 veranstaltet der BRV wieder den Lehrgang „Kfz-Serviceberater im Reifenfachhandel“. Die drei Praxis-/Techniktage sollen im TAK-Labor in Köln-Wahn stattfinden, die weiteren fünf Tage mit verkaufsorientierten Themen hingegen in einem Hotel in Rösrath nahe Köln. Wie der Verband in einer Ankündigung schreibt, sei die „Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter ein adäquates Mittel, um dem fortschreitenden Fachkräfteengpass entgegenzusteuern“. Lehrgangsteilnehmer erhielten „die Möglichkeit, ihre technische, aber auch gleichzeitig ihre persönliche und soziale Kompetenz im Umgang mit Kunden zu erhöhen“. Interessierte können sich dazu noch bis zum 28. November direkt beim BRV anmelden, der eine Gruppengröße von zwölf bis 15 Teilnehmern anvisiert. ab