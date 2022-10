Winmile: Ceat bietet neue Lkw-Reifen für den europäischen Markt an

Die Reifenmarke Ceat will mit neuen Lkw-Reifen in Europa Fuß fassen. Und zwar mit der neuen Generation der Winmile-Reihe. Diese soll speziell für die europäischen Straßen entwickelt worden sein und in verschiedenen 22,5-Zoll-Ausführungen für Antrieb, Lenkung und Anhänger sowie in 17,5-Zoll-Größen für kleinere Nutzfahrzeuge erhältlich sein.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN