Gettygo hilft, „besondere Herausforderungen“ der Saison zu meistern

Bei Gettygo rechnet man für die jetzt beginnende heiße Zeit des Winterreifengeschäfts mit „einigen besonderen Hersausforderungen“. Dabei gehe es vor allem um die Themen Verfügbarkeit, Preise und Zuverlässigkeit der Lieferungen. Aufgrund seiner Lieferantenstruktur, die aus „über 200 ausgesuchten und leistungsstarken Handelspartnern in ganz Europa“ bestehe, sehen sich die Bruchsaler gut auf die „zu erwartenden Probleme eingestellt“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Dabei achte man bei Gettygo sehr darauf, „dass mit reellen Beständen gearbeitet“ werde. Gettygo: „Neben der Verfügbarkeit ist die Zuverlässigkeit bei den Lieferungen ein entscheidender Faktor, nicht nur, aber gerade in den Umrüstzeiten. Zudem werden die Lieferzeiten permanent überwacht, wie auch die Auslieferungsquoten der Lieferanten, sodass sich Stornierungen nahezu ausschließen lassen.“ ab