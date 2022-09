Corghi stellt Werkstattneuheiten auf Automechanika vor

Wenn am kommenden Dienstag die Automechanika in Frankfurt beginnt, dann ist auch Corghi mit von der Partie. Der italienische Werkstattausrüster, der zur ebenfalls italienischen Nexion Group gehört, will vor Ort gleich mehrere neue Produkte vorstellen, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Dazu zählt etwa die neue Reifenmontiermaschine Artiglio Master Force. Herzstück der neuen Maschine ist das sogenannte Smart-Corghi-System, „das in Bezug auf Qualität und Leistung ein noch höheres Niveau erreicht hat. Das brandneue (zum Patent angemeldete) Werkzeugaggregat ist imstande, jegliche Spannung zwischen Reifen und Felge aufzuheben. Ferner hat es auch den neuen (zum Patent angemeldeten) 2-in-1-Wulstniederhalter und die neue, mit Sensoren ausgestattete Abdrückscheibe (Corghi-Patent) zu bieten“, schreibt das Unternehmen in einer Vorankündigung über seine neue „Nonplusultra“-Maschine. Außerdem am Corghi-Stand auf der Automechanika (Halle 8.0, Stand G96) zu sehen: das neue Achsmessgerät 3D Exact Precision Quattro und das neue, zum Patent angemeldete Überprüfungs- und Kalibriersystem (etwa von Fahrerassistenzsystemen) Proadas Digital. Die Automechanika läuft vom 13. bis 17. September. ab