European Bike Week: Metzeler belohnt schönste Motorradumbauten

Metzeler zeigt nicht nur Präsenz bei der derzeit und noch bis Sonntag im österreichischen Faak am See stattfindenden European Bike Week, sondern fungiert auch als Sponsor der in deren Rahmen am Freitag stattfindenden Harley-Davidson Custom Bike Show. Darüber fungiert die zu Pirelli gehörende Motorradreifenmarke als Promoter des sogenannten Metzeler Award, mit dem bei besagter Custom Bike Show der schönste Motorradumbau gewürdigt werden soll. In diesem Zusammenhang sind nicht zuletzt mehrere Reifensätze von Metzelers „Cruisetec“-Profils als Preise ausgelobt. cm