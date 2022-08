Runderneuerer Rigdon investiert weiter in nachhaltige Stromerzeugung

Nachdem Rigdon bereits im vergangenen Jahr eine knappe halbe Million Euro in eine neue 750 Kilowatt-Peak (kWp) leistende Photovoltaikanlage investiert hatte, hat der Runderneuerer nun „eine ungleich größere Investition in eine weitere Anlage für die grüne Stromerzeugung getätigt“, heißt es dazu aus dem bayerischen Günzburg. Gemeinsam leisten beide Anlagen nun 2,05 Megawatt-Peak (MWp). „Damit folgen wir unserem Unternehmensziel, unsere runderneuerten Reifen möglichst CO 2 -neutral herzustellen“, betont Geschäftsführer Günter Ihle dazu. ab