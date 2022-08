Yokohama weiht neues Werk in Indien ein und setzt ersten Spatenstich für Erweiterungsbau

Yokohama Off Highway Tires (YOHT) hat am gestrigen Dienstag das neue Werk in Indien eingeweiht und den ersten Spatenstich für die zweite Bauphase vorgenommen. Das neue Werk befindet sich in Visakhapatnam im Bundesstaat Andhra Pradesh und ist das dritte von YOHT in Indien.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN