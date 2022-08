SD-International will mit Zeta „innovative Winterreifenexzellenz“ bieten

Die Winterreifensaison in Europa steht nun kurz bevor. Der international agierende Reifenanbieter SD-International will diese für seine Eigenmarke Zeta durch eine „umfangreiche und beeindruckende Auswahl an Winterreifenprofilen in verschiedenen Größen zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen“ zu einem Erfolg verhelfen. SD-International biete dabei eine Auswahl von fünf verschiedenen Zeta-Profilen: Antarctica 5, Antarctica 6, Antarctica 8, Antarctica Ice und Antarctica Sport.

