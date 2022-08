Kumho Tire ist „startklar“ – Hersteller veröffentlicht erstmals wieder Geschäftsbericht

Vier Jahre, nachdem Qingdao Doublestar Kumho Tire aus Südkorea übernommen hatte, hat dieser nun erstmals wieder einen eigenen Geschäftsbericht veröffentlicht. Unter der Überschrift „Up and running“ – heißt auf Deutsch so viel wie „in Gang“ oder „startklar“ – berichtet Kumho Tire über den Verlauf des Geschäftsjahres 2021, das der Hersteller bekanntlich mit einem Umsatz von 2,6 Billionen Won (1,93 Milliarden Euro) abgeschlossen hatte, was einem Umsatzplus von 20 Prozent entsprach. In Europa hatte der Hersteller gleichzeitig sogar eine Umsatzsteigerung von 56,3 Prozent auf 479 Milliarden Won (355,8 Millionen Euro) verzeichnen können. Trotz aller Umsatzsteigerungen hatte Kumho Tire 2021 aber auch Verluste erwirtschaftet. Zuletzt hatte Kumho Tire 2018 einen eigenen Bericht veröffentlicht. Sämtliche Details zum aktuellen Kumho-Tire-Jahresbericht für 2021 sowie das Kumho-Tire-Archiv finden Sie wie gewohnt hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv. arno.borchers@reifenpresse.de