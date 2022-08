CTEK präsentiert neue Ladelösungen für E-Autos auf der Automechanika

Die Mobilität ist im Umbruch und so auch der Automotive Aftermarket. Neue technologische Lösungen sind gefragt, um die Mobilitätswende zu meistern. Der schwedische Ladespezialist CTEK stellt erstmals auf der Automechanika in Frankfurt vom 13. bis 17. September 2022 sein neues Ladegerät mit dem Namen Njord Go vor. Das tragbare Ladegerät sei leicht in der Handhabung und kann Elektroautos zu Hause, am Arbeitsplatz, im Urlaub oder in der Werkstatt aufladen. Es verfüge über eine Ladeleistung von bis zu elf kW. Der Stand von CTEK befindet sich in Halle 8.0, Stand F66. cs