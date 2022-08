Ceren Coban ist neue Produktmanagerin bei NeroForce

Ceren Coban ist seit dem 1. August Junior Product Manager bei der NeroForce GmbH aus Ulm. Sie betreut in ihrer Funktion unter anderem das Marketing. Sie verfüge über einen technisch-wirtschaftlichen Master und habe anschließend in einem technischen Vertriebsjob gearbeitet. In Zukunft soll sie die Planung, Führung und Pflege des Produktportfolios bei NeroForce koordinieren. Zu ihren Kernaufgaben gehörte laut Unternehmensangaben nicht nur das Management des breiten Produktsortiments, sondern auch die Kooperation mit Kunden und Geschäftspartnern effizienter zu gestalten. In enger Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Andreas Müller werde sie auch die Entwicklung und Ausarbeitung des Marketings für NeroForce betreuen. In dieser Funktion werde Ceren Coban auch den Onlineshop betreuen. cs