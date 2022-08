OZ Sparco Terra: Offroadrad in neuer Farbvariante zu haben

Seit beinahe zehn Jahren gibt es das „Sparco Terra“-Rad von OZ. Die Offroadfelge gibt es als Vierlochversion in den Größen 15 und 16 Zoll sowie als Fünflochvariante in 16 bis 18 Zoll. Ab sofort wird es das Rad auch in Mattschwarz mit weißem Schriftzug geben. Es ist TÜV- und NAD-zertifiziert. cs