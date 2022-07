Nexen erneut mit dem General-Motors-Supplier-Excellence-Award ausgezeichnet

Nexen Tire gab jetzt bekannt, dass das Unternehmen für das Kalenderjahr 2021 bereits zum achten Mal in Folge mit dem „General Motors Corporation (GM) Supplier Quality Excellence Award“ ausgezeichnet wurde.

Ausgezeichnet worden seien die Qualitätsleistung, die Technologiekompetenz und die Erfüllung aller strengen Anforderungen von weltweit über zehntausend Zulieferern. Für den Reifenhersteller bestätige die wiederholte Auszeichnung die „fokussierte und engagierte Entwicklungsarbeit“ im zentralen Forschungsinstitut in Seoul, den Forschungs- und Entwicklungszentren in den Vereinigten Staaten, Europa sowie China. „Nexen Tire wird auch zukünftig weiter in die Technologie und Qualität durch anhaltende Forschung und Entwicklung investieren. Die kontinuierliche Steigerung an OE-Freigaben bei internationalen Automobilherstellern sowie regelmäßige Auszeichnungen für Qualität, Design und Technologie bestätigen den erfolgreich eingeschlagenen Weg unserer Wachstumsstrategie“, so Peter Gulow, Vice President Europe Central & East Nexen Tire. cs