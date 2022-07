Bridgestone Deutschland feiert Familiensommerfest in Bad Soden am Taunus

Am vergangenen Wochenende konnte Bridgestone bei blauem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen sein Familiensommerfest für die Mitarbeiter aus Deutschland feiern. Diesmal fand das Event in Bad Soden am Taunus statt. Neben vielen Gesprächen in entspannter Atmosphäre habe dabei vor allem das persönliche Miteinander im Mittelpunkt gestanden: „Unser ausgeprägter Teamspirit ist die Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung von einem Premiumreifenhersteller zu einem international führenden Anbieter zukunftsweisender Mobilitätslösungen. Gemeinsam verfolgen wir den Anspruch, unseren Kunden und Partnern neben Top-Produkten zusätzlich einen umfassenden Premiumservice zu bieten, damit sie für ihre Kunden die Nummer eins sein können“, so Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone Central Europe. Das Event-Team des Reifenherstellers hatte für den Feiertag ein unterhaltsames Programm zusammengestellt: Lagenwanderung, Apfel-Kelter-Vorführung, Kinderschminken, eine große Hüpfburg, Kicker in verschiedenen Formen und viele weitere Attraktionen – beim Bridgestone-Familienfest seien „Spiel und Spaß“ großgeschrieben worden, heißt es dazu abschließend. ab