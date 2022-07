Bohnenkamp zeigt wieder Präsenz auf der Interforst in München

Bohnenkamp stellt vom 17. bis 20. Juli auf der Messe Interforst in München aus und will vor Ort einen Überblick über die vom Großhändler vertriebenen Spezialprofile für den Forsteinsatz geben. Dazu gehören etwa Reifen der Marken Alliance, Nokian, BKT und Deli. Auf der Messe wolle „Europas führender Großhändler für Nutzfahrzeugreifen nahtlos an die Messeauftritte vergangener Jahre“ anknüpfen, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Vom Forstschlauch über Felgen bis hin zum schonenden Niederdruckreifen für den Einsatz auf empfindlichen Waldböden abseits der Rückegassen bieten wir Händlern, Werkstätten und Herstellern das volle Programm für jeden Einsatz in der Forstwirtschaft“, unterstreicht Heiko Holthaus, Bereichsleiter Agrar und Forst bei Bohnenkamp, das umfassende Spektrum des niedersächsischen Großhändlers. Entsprechend umfangreich sei die Liste der mitgebrachten Bohnenkamp-Exponate auf der diesjährigen Interforst. Zu finden sein wird der Bohnenkamp-Stand auf dem Interforst-Freigelände 9-13, Standnummer FS.910/2. ab