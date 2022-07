Reifenlabel in Indien steht vor der Einführung – „Informierte Kaufentscheidungen“

Indien soll nun sein Reifenlabel nach dem Vorbild des EU-Reifenlabels erhalten. Wie es dazu in verschiedenen Medien heißt, habe das Indische Ministerium für Straßenverkehr und Fernstraßen einen entsprechenden Erlass veröffentlicht. Danach sollen ab Oktober alle erstmals von den zuständigen Behörden für den Einsatz genehmigte Reifen für Pkw (C1), LLkw (C2) sowie Lkw und Busse (C3) entsprechende Mindeststandards beim Rollwiderstand, Nassgriff und dem Rollgeräusch erfüllen. Der dafür notwendige indische Industriestandard AIS 142:2019 war bereits vor mehreren Jahren verabschiedet worden. Ab dem kommenden April (Rollwiderstand, Nassgriff) bzw. Juni (Abrollgeräusch) sollen alle in Indien verkaufte Reifen den dort festgelegten Standards genügen, die sich wiederum an den ECE-Regelungen orientieren. Führende Reifenhersteller wie Apollo Tyres begrüßen die jetzt stattfindende Umsetzung. Kunden könnten damit „informierte Kaufentscheidungen“ treffen und das Preis-Leistungs-Verhältnis von Reifen besser verstehen lernen. ab