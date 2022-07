Bohnenkamp präsentiert sich als Full-Service-Dienstleister beim Truck Grand Prix

Wenn am übernächsten Wochenende der 35. Internationale ADAC Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring startet, dann ist auch Bohnenkamp mit von der Partie. Nach zweijähriger Corona-Pause dürfen sich darüber auch die Aussteller im Fahrerlager freuen, denn neben dem eigentlichen Rennen der FIA European Truck Racing Championship Tour 2022 ist der Messepark ein echtes Highlight für alle Besucher. Dort will Bohnenkamp als „Full-Service-Dienstleister für Truck & Transport ein umfangreiches Reifensortiment für alle Lkw-Freunde“ präsentieren, heißt es dazu in einer Mitteilung. „In der mitreißenden Ring-Atmosphäre erwarten wir einen spannenden Austausch rund um Reifen und Räder und freuen uns auf ein tolles Event für alle Racing-Fans“, blickt Mark Sobiech, Key Account Manager Truck & Transport, auf das Rennevent voraus.

