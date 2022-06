Kabat Tyre: Der Spezialist für Reifen, Schläuche und Mischungen

Auch wenn Ihnen der Name Kabat Tyre vielleicht nicht geläufig sein sollte, haben Sie mit großer Wahrscheinlichkeit schon einmal Produkte besessen oder benutzt, die mit Kabat in Verbindung stehen. Denn das polnische Unternehmen ist nicht nur der größte Hersteller von Schläuchen in Europa und ein Produzent von Reifen für das Off-Highway-Segment, es liefert auch Gummimischungen an namhafte Reifenhersteller, wie die Kabat-Verantwortlichen dazu auf der Tire Cologne erläuterten.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN