Borbet zeigt zwei neue Radkonzepte für mehr Aerodynamik

In Zeiten von Nachhaltigkeitsdebatten und CO2-Grenzwerten rückt das Rad bei Automobilherstellern zunehmend in den Fokus. Denn Räder bestimmen auch die Fahreigenschaften und den Kraftstoffverbrauch. Vor allem Gewicht und Aerodynamik sind die aktuell einflussreichsten Parameter für Verbrauch und CO2-Emission oder für die bei E-Fahrzeugen so entscheidende Reichweite. Räderhersteller Borbet hatte daher auch zwei neue aerodynamische Konzepte mit zur Tire Cologne nach Köln gebracht.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN