Triangle Tyre legt US-Baupläne zu den Akten – „Geändertes Investitionsumfeld“

Triangle Tyre hat sich von den Plänen verabschiedet, in den USA eine Reifenfabrik für gut eine halbe Milliarde US-Dollar zu bauen. Nachdem der chinesische Hersteller erstmals vor knapp fünf Jahren von entsprechenden Expansionsplänen außerhalb Chinas berichtet hat, sehe man sich jetzt mit einem „geänderte Investitionsumfeld“ konfrontiert, wie es dazu in einer Triangle-Tyre-Mitteilung heißt. Der Bau habe „ein Hindernis“ dargestellt, sodass „das Projekt nicht normal fortschreiten“ konnte, heißt es weiter, ohne weitere Details zu den genauen Hintergründen der aktuellen Entscheidung. Die Hochbauarbeiten am Standort in Edgecombe in North Carolina hatten noch nicht begonnen. Zukünftig wolle man weiterhin den US-amerikanischen Markt durch in China gefertigte Produkte versorgen. ab