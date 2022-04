Vier von über 5.000 Fußballtalenten reisen dank Apollo zu Manchester United

Im Rahmen seiner „United We Play” genannten Inititative hat der indischen Reifenhersteller Apollo Tyres unter mehr als 5.000 an der Aktion teilnehmenden jungen Fußballtalenten seines Heimatlandes vier ausgewählt, die nun dem in der englischen Premier League spielenden Klub Manchester United einen Besuch abstatten können. Sie werden zu Gast in Old Trafford sein, dem Heimstadion der von dem Unternehmen gesponserten britischen Mannschaft. Aber nicht nur das. Auch eine Trainingseinheit vor Ort soll für sie auf dem Programm stehen genauso wie der Besuch eines Ligaspiels. Zur Kür der Gewinner des „United-We-Play”-Finales waren eigens sieben legendäre Spieler von Machster United nach Indien gereist: Peter Schmeichel, Nemanja Vidic, Mikael Silvestre, Louis Saha, Quinton Fortune, Wes Brown und Ronny Johnsen. cm