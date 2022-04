TTC: Interpneu will neue Maßstäbe bei den digitalen Beschaffungsprozessen setzen

Auf der Branchenmesse The Tire Cologne 2022 ist der Karlsruher Großhändler Interpneu vom 24.-26. Mai in Köln mit seinem umfangreichen Vollsortiment an Reifen, Rädern und Reifendruck-Sensoren präsent. Besonders im Fokus stehen dabei die Erneuerung der digitalen Systeme.

