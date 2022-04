BKT will mit TikTok neue Zielgruppen gewinnen

Um mit neuen Zielgruppen ins Gespräch zu kommen, begibt sich BKT nun auch in die Welt von TikTok. Der Social-Media-Kanal ist vor allem bei einem sehr jungen Publikum beliebt. Dies bedeute für den indischen Reifenhersteller „eine völlig neue Sprache zu sprechen“. Das Unternehmen arbeite mit einer Reihe von TikTokern zusammen. Der TikTok-Kanal von BKT – tiktok.com/@bkt.tires – wurde am 9. März 2022 eingerichtet und stelle einen wichtigen Meilenstein in der digitalen Strategie von BKT dar. cs