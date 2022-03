MAK mit neuem Offroadrad im Sortiment

MAK Wheels hat ein neues Rad für SUVs, 4×4- und Heavy-Duty-Fahrzeuge im Programm. Sein Name Peak. Das Rad ist in 17,5×17, 8,0×18, 8,5×18, 8,5×20 und 9,0×20 zu haben. Die Farbvarianten sind: Matt black, Black Mirror und Army Green. In Deutschland wird das Rad über Gundlach vertrieben. cs